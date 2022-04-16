В ответе ли граждане России за войну в Украине?

На фоне рекордного рейтинга одобрения россиян, больше месяца продолжается война в Украине. Наступит или нет коллективная ответственность за войну, которую развязал президент России Владимир Путин?

Масштабы трагедии и войны в Украине весь мир наблюдает уже семь недель. В начале недели журналисты независимого ютуб-канала «Что делать?» провели соцопрос москвичей. Они задали респондентам простые вопросы: «Какова глубина осознания россиянами происходящего в соседней стране? И чего они ждут от этой войны?» Судя по ответам респондентов, мнения «за» и «против» войны разделились практически поровну.

В конце марта Левада-Центр провел собственное исследование общественного мнения россиян: 89% респондентов одобрили войну в Украине. Из них более половины (51%) заявили, что испытывают «гордость за Россию», тогда как 43% признались, что переживают «тревогу, страх, ужас и шок».

Хотя некоторые россияне заявляют о чувстве стыда за свою страну, другие жалуются на несправедливость международных санкций, лишающих их благополучия. Однако, большинство все же считает вторжение в Украину проявлением патриотизма и гражданской позиции.

Мария Снеговая, старший научный сотрудник Центра новой американской безопасности в Вашингтоне, считает, что высокие рейтинги Путина даже после публикации фактов о военных преступлениях российской армии в Буче будут держаться благодаря круглосуточной пропаганде.

«Этот консенсус сформирован. Но понятно, что это делается за счет постоянной пропаганды, на гостелевидении фактически не осталось развлекательного контента ни на Первом, ни на Втором каналах, насколько я понимаю. Однако это все равно говорит о том, что власть достаточно успешно играет на этом “Веймарском пост-имперском синдроме” большого числа россиян, к сожалению.

И за это нам всем придется расплачиваться очень долгое время. Mы не можем, мне кажется – как люди, носящие этот паспорт, как часть принадлежащих к этой культуре, в конце концов как те, кто платил когда-то этому государству налоги – Мы не можем просто сказать: я не имею никакого отношения, какое-то имеет, все – разное, и непосредственно вина естественно лежит на Владимире Путине и его ближайшем окружении. Но есть также и вина этих людей, солдат, вероятно российских, которые осуществляли чудовищные вещи в той же Буче и в Мариуполе», – заявила политолог Мария Снеговая.

В свою очередь, Элина Трейгер (Elina Treyger, RAND Corporation), аналитик из корпорации «РЭНД», допускает, что в результате расширения пакета экономических санкций и эмбарго на импорт российских энергоносителей к россиянам неизбежно придет осознание реальности:

«Даже если никакого народного восстания, способного свергнуть режим, не произойдет, поддержка Путина со временем может ослабнуть. Сейчас, возможно идет мобилизация или что-то вроде сплочения вокруг власти. Это может быть временным явлением, а может и нет. Ситуация в России вызывает беспокойство. Но в каком-то смысле она неизбежна. То есть неизбежна реакция на те меры, которые были приняты. Это может быть временной реакцией, своего рода этап, через который люди проходят психологически, когда начинают осознавать новую реальность».

В свою очередь, исследователь мемориальной культуры в России Николай Эппле в статье для издания “Медуза” пишет о неотвратимом итоге этой войны: коллективной ответственности и коллективной вине. Однако, как утверждает Эппле, между этими двумя понятиями существует разница.

«Преступления нацистского режима, по [Карлу] Ясперсу, не имеют оправдания, и Германия заслуживала последовавшего ее унижения и суда победителей (в виде Нюрнбергского трибунала). Но речь идет не о “коллективной вине” – категории, предполагающей коллективистский взгляд на общество и нацию. “Народ нельзя превратить в индивидуум. Народ не может ни героически погибнуть, ни быть преступником, ни поступить нравственно или безнравственно, это могут всегда только отдельные его представители”, – писал Ясперс”», – отмечает Николай Эппле, российский культуролог (отрывок из статьи в “Медузе”, 18 марта 2022 г. – ПРИМ. «ГА»).

Ссылаясь на научные работы Ханны Арендт – американского философа еврейского происхождения, которая считается основоположницей теории тоталитаризма, Николай Эппле полагает, что споры об ответственности российского общества за войну – в действительности продолжение давно идущих дискуссий об отношении к массовым репрессиям советского времени.

Бывший руководитель Центра стратегических исследований Таджикистана Каримджан Ахмедов утверждает, что война в Украине – не что иное, как финальная стадия распада Советского Союза.

«Этот конфликт, эта война, причины которой лежат в том, что это последняя, возможно, фаза распада СССР. Россия – правопреемница СССР. Естественно, народ России – это тоже правопреемник со всеми правами, поэтому у них должна быть какая-то коллективная ответственность за то, что происходит. Но этого нет. После развала Советского Союза прошло уже 30 лет, более 30 лет. Но практически [в обществе] не произошло осознания того, что происходило. Посмотрите на сталинский период: десятки миллионов репрессированных людей. Но по большому счету не было никакой оценки тех событий. Сравните эти события с послевоенной Германией: вы вспомните, как немцы осознавали то, что произошло, а ведь они все тоже поддерживали [власть нацистской Германии]. Я не хочу сказать, что Россия – это фашистское государство, но сегодня Россия нуждается в очень серьезных изменениях на всех уровнях. Без этого у Европы, и у всего мира, будут проблемы», – заявил эксперт в области политэкономии Каримджан Ахмедов.

Мария Снеговая считает, что в итоге российскому обществу все же придется нести груз вины и ответственности за войну в Украине, который, по ее мнению, приведет к процессу покаяния за совершенные злодеяния российских военных в отношении украинцев: «Здесь неважно, что про себя лично думают россияне и что они говорят своим женам, детям, ложась спать. Важно, как они ведут себя в публичном поле. Важно, что при таких цифрах не будет антивоенных движений, не будет никакого сопротивления власти. И у Путина будет “зеленый свет” на то, чтобы продолжать творить эти зверства в Украине. Ну, а кроме того, я повторюсь, это все-таки не Путин расстреливал мирных жителей под Киевом, тоже надо понимать – это же россияне делали, те же самые соотечественники».

Санджар Хамидов, VOA