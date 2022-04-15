Пентагон: вооружения Украине будут поставляться так быстро, как это возможно

По словам пресс-секретаря миноброны США Джона Кирби, Пентагон максимально оперативно реагирует на оборонные нужды украинской стороны, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил в четверг, что не вся информация о поставках вооружений в Украину должна попадать в прессу, и добавил: «Мы очень тщательно относимся к объему информации, которую мы публикуем об этом».

«Каждый день мы передаем украинцам оружие, а также материально-техническое и вспомогательное оборудование. И, как мы уже говорили ранее, мы продолжим делать это настолько быстро, насколько это возможно», – сказал Кирби. По его словам, Пентагон не собирается раскрывать конкретные детали поставок ради безопасности этих операций, но каждый день отслеживает ситуацию и оперативно реагирует на нужды украинской стороны.

Ранее газета «Вашингтон Пост» сообщила о дипломатической ноте, направленной в Госдеп посольством России в Вашингтоне, где содержится предупреждение о том, что поставки со стороны США и других стран НАТО отдельных систем вооружений в Украину «подливают масла в огонь» конфликта и могут привести к «непредсказуемым последствиям».

В Госдепартаменте эту ноту пока не прокомментировали.

Для того, чтобы использовать часть американского вооружения, украинским военным понадобится пройти обучение, и как заявили ранее в Пентагоне, американцы все еще работают над форматом такого обучения, но оно будет организовано «очень быстро». Речь, скорее всего, будет идти об отправке отдельных представителей ВСУ на европейские базы НАТО для прохождения подготовки с их последующим возвращением в Украину и проведением массовых тренингов для всего личного состава.