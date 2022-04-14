США выдвинули обвинения против зампредседателя Госдумы РФ Бабакова и двух его сотрудников

Их обвиняют в заговоре с целью оказать влияние на американскую политику, начиная с 2012 года, пишет Русская служба «Голоса Америки».

В четверг Министерство юстиции США выдвинул обвинения против 3 граждан России: заместителя председателя Госдумы Александра Бабакова и двух его сотрудников —руководителя аппарата Александра Воробьева и сотрудника этого аппарата Михаила Плисюка.

Представляя это дело, помощник директора отдела контрразведки ФБР Алан Колер заявил, что «это расследование ФБР показывает, как далеко может пойти российское правительство, чтобы подорвать наше верховенство закона».

В пресс-релизе Министерства юстиции США говорится, что россияне обвиняются «в сговорe c с целью обхода санкций США, мошенническом получении виз для въезда в США с целью продвижения глобальной схемы иностранного влияния в интересах российского правительства; и во втягивании в эту схему гражданина США, который действовал в качестве незарегистрированного агента России».

Прокурор Дэмиан Уильямс считает, что «российский законодатель Александр Бабаков и двое его сотрудников спланировали тайную российскую пропагандистскую кампанию в США с целью реализации враждебных политических замыслов России против Украины и других стран, включая США».

В обвинительном заключении против Бабакова, Воробьева и Плисюка говорится, что эта кампания была направлена на ослабление партнерских отношений США с европейскими союзниками, подрыв западных санкций и поощрение действий России, «направленных на уничтожение» суверенитета Украины. По мнению американских прокуроров, обвиняемые, начиная с 2012 году, стали использовать «международную сеть иностранного влияния и дезинформации» для продвижения интересов России.

Как утверждается в обвинительном заключении, Бабаков, Воробьев, и Плисюк, «использовали базирующуюся в России организацию —Институт исследований международной интеграции в качестве прикрытия своей деятельности. Обвиняемые планировали повлиять на политику США в отношении России с помощью инсценированных мероприятий, платной пропаганды и вербовки, по крайней мере, одного американского гражданина для выполнения их приказов в неофициальном качестве, а также без уведомления властей США о своей деятельности в качестве иностранного агента, как того требует закон».

В пресс-релизе Министерство юстиции говорится, что с 2012 по 2017 года обвиняемые пытались лоббировать в Конгрессе США. В частности, по заданию Бабакова, американский гражданин добивался встречи Бабакова с несколькими членами Конгресса США, и даже предлагал одному из них полностью оплаченную поездку для встречи с европейским политиками, где этому конгрессмену, якобы, должны были вручить награду. Это предложение было отвергнуто.

В марте 2017 года обвиняемые пытались организовать встречу Бабакова с другим конгрессменом, и предложить ему бесплатную поездку на конференцию в Ялте, организатором которой был глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов, находящийся под санкциями США. Конгрессмен от поездки отказался. Кроме того, «трое обвиняемых, вместе и со своими помощниками… пытались привлечь американцев к участию и выступлению на конференции в Ялте, при этом они получали финансирование от оргкомитета Аксенова и действовали в интересах Аксёнова и его правительства оккупированного Крыма».

В обвинительном заключении также говорится, что «обвиняемые платили лицам, которые соглашались быть фиктивными наблюдателями на выборах и подтвердить результаты фальшивого референдума, организованного с целью признания присоединения Крыма к России в 2014 году».

Кроме того, все трое россиян указали ложные данные для получения американских виз в феврале 2017 года. Они заявили, что собираются путешествовать в США в одиночку во время отпуска, в то время когда планировали провести ряд неофициальных политических встреч. В июне 2017 года на Бабакова, Воробьева и Плисюка были наложены санкции, и поэтому в январе 2018 года в визах им отказали, что сорвало их встречи в США.

Помощник генерального прокурора США Мэтью Олсен, из департамента национальной безопасности Министерства юстиции, заявил, что его департамент, «не колеблясь, привлечет к ответственности тех, кто пытается тайно влиять на американский политический процесс и уклоняться от санкций США».

Бабакову, Воробьеву и Плисюку предъявлено обвинение по трем пунктам: действия в качестве иностранных агентов без официального уведомления Министерства юстиции США, нарушение санкций США и мошенничество с целью получения виз в США. Прокуроры заявили, что сейчас обвиняемые находятся в России и на свободе. Каждому из них может грозить до 20 лет лишения свободы в случае признания виновным.