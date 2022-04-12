Департамент внутренней безопасности помогает гражданам Украины въезжать в США

Помощь, которую оказывает Департамент внутренней безопасности гражданам Украины:

1) Статус временной защиты

Для защиты украинцев, проживающих в США, министр внутренней безопасности присвоил Украине статус временной защиты (TPS) сроком на 18 месяцев, который позволяет гражданам Украины (и лицам без гражданства, которые в последний раз проживали в Украине), которые проживали в СоША до 1 марта 2022 года, оставаться здесь в течение указанного периода и обращаться за разрешением на работу, если они соответствуют квалификационным требованиям. Подробнее информацию можно посмотреть здесь.

2) Убежище

Граждане Украины, находящиеся в настоящее время в Соединенных Штатах, которые не могут вернуться в Украину из-за того, что они подвергались преследованию или опасаются преследований из-за своей национальности, расы, религии, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений, как правило, могут ходатайствовать о предоставлении убежища. Подробнее информацию можно посмотреть здесь.

3) Программа приема беженцев в США

Программа приема беженцев в США (USRAP) представляет собой межведомственную инициативу с участием нескольких правительственных и неправительственных партнеров, чья миссия заключается в переселении беженцев в Соединенные Штаты. Бюро по делам населения, беженцев и миграции (PRM) Государственного департамента США (DOS) несет общую ответственность за управление USRAP и играет ведущую роль в предложении количества въездов и приоритетов обработки заявок.Подробнее информацию можно посмотреть здесь.

4) Гуманитарный пароль

Физические лица могут ходатайствовать об гуманитарном пароле для себя или от имени другого лица, находящегося за пределами США, по неотложным гуманитарным или важным общественным причинам. Гуманитарный пароль позволяет человеку временно въехать в США и подать заявление на получение разрешения на работу, но оно не дает иммиграционный статус и не открывает путь к законному иммиграционному статусу. Гуманитарный пароль является дискреционным и выдается в каждом конкретном случае, и его не следует запрашивать. Как правило, беженец не может быть допущен по гуманитарному паролю в Соединенные Штаты при отсутствии веских причин, отвечающих общественным интересам в отношении этого конкретного беженца.

Подробнее информацию можно посмотреть здесь.

5) Особые ситуации и ускоренная обработка

USCIS объявила о ряде иммиграционных гибких возможностей, которые могут помочь людям, пострадавшим от экстремальных ситуаций, включая вторжение в Украину. USCIS также активно отдает приоритет обработке определенных заявлений и петиций, поданных гражданами Украины. DHS дополнительно приостановит действие некоторых нормативных требований для украинских студентов-неиммигрантов F-1, которые испытывают серьезные экономические трудности в результате продолжающегося вооруженного конфликта в Украине.

Подробнее информацию можно посмотреть здесь.