Сенаторы призвали Байдена предоставить украинцам в США статус временной защиты

TPS позволяет гражданам определенных стран оставаться в Соединенных Штатах на законных основаниях до истечения срока действия статуса, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Американские законодатели обратились к президенту Джо Байдену с призывом предоставить статус временной защиты (Temporary Protected Status, TPS) украинцам, находящимся в Соединенных Штатах, в связи с российским военным вторжением в Украину. С обращением к главе Белого дома выступили глава сенатского комитета по международным отношениям Боб Менендес, сенатор-демократ Дик Дурбин и республиканец Роб Портман.

TSP означает статус временной защиты, предоставляемый гражданам стран, вовлеченных в вооруженный конфликт, находящихся на территории США с неиммиграционной визой.

«В свете военного вторжения России в Украину мы просим администрацию [Белого дома] незамедлительно принять все необходимые меры – включая присвоение украинцам статуса временной защиты – для того, чтобы украинские граждане, находящиеся в Соединенных Штатах, не были вынуждены возвращаться в Украину», – написали сенаторы.

«Как известно, статус TPS может быть предоставлен гражданам другой страны, проживающим в настоящее время в США, если возвращение в их страну будет представлять серьезную угрозу их личной безопасности из-за продолжающегося вооруженного конфликта, временных последствий экологической катастрофы или других чрезвычайных и временных условий, – заявили авторы обращения. – TPS позволяет гражданам определенных стран оставаться в Соединенных Штатах на законных основаниях до истечения срока действия статуса».