Украина продолжает покупать российский газ

Европа уже отказалась от российского угля, но продолжает импортировать нефть и газ. Эта зависимость строилась на протяжении многих лет. Многие страны начали процесс перестройки своей экономики и энергетической инфраструктуры, но это займёт годы.

Украина по понятным причинам требует Европу отказаться от всего и сразу. Но это уничтожит европейскую экономику. Но в Украине война и гибнут люди. Но Европа помогает по-другому. Но…Так Европа должна была предвидеть и отказаться от Путина ещё в нулевых. Да, согласен. Но ведь и Украина не отказалась в нулевых и продолжала закупать газ.

Так Европа должна была всё понять после Грузии. 100%! Но и Украина продолжала закупать газ после Грузии.

Ну значит после Крыма и Донбасса! Абсолютно! И действительно Украина перестала закупать газ у России напрямую (ключевое слово).

Тем не менее Украина продолжает закупать российский газ. Как такое может быть?

Поскольку Германия отказалась от СП2, очень большой объём газа продолжает поступает в Европу через украинские трубопроводы. Полный список получателей: Австрия, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Италия, Молдова, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Турция.

Москва платит Киеву за транзит прямо сейчас, пока идёт война.

Но Украине тоже нужно импортировать газ, потому что своего не хватает. И Украина перекупает у Европы часть российского газа, который она уже поставили в Европу. Насколько я понимаю, он возвращается назад в Украину по той же системе трубопроводов.

Здесь кто-то возразит, что это не то же самое. Вместо того, чтобы платить России за газ, Украина платит дяде, а дядя уже платит России. Но эффект тот же самый, те же украинские деньги идут за тот же российский газ в ту же самую российскую казну.

Тогда кто-то другой возразит, что может это не российский газ возвращается в Украину и не украинские деньги поступают в Россию. В общем всё перемешано, ничего непонятно. Но тогда можно сказать, что Германия тоже не покупает российский газ, а покупает украинский, потому что он сначала попал в Украину.

Но можно объяснить ещё проще. Представим (числа придуманные), что Европа покупает 50 единиц российского газа и 50 единиц всего остального. После этого Украина покупает у Европы 10 единиц перемешанного газа. Вопрос, если Украина откажется от импорта (любого) газа из Европы, сколько газа Европа будет продолжать покупать у России?

Это не высшая математика, и ответ очевидно 40, а не 50. То есть Путин продаст меньше газа и получит меньше денег.(Если это слишком простой ответ, хорошо, может быть, цены на газ упадут и спрос увеличится. Хотя эластичности спроса – желание купить больше газа за меньшие деньги – может и не быть. Что дёшево, что дорого, Европе нужно ровно 90 единиц в моём примере. И мы знаем, что откажется Европа прежде всего от российского газа по геополитическим причинам. И даже если спрос увеличится, то Путин всё равно потеряет на цене).

Если бы Украина отказалась от импорта газа вообще или импортировала бы газ из другого региона, например жидкий газ из Катара, то можно было бы сказать, что Украина не пользуется российским газом. Но сейчас Украина не может отказаться от российского газа так же, как Европа.

“Исторически Украина получала большую часть импорта природного газа из России. Однако после аннексии Крымского полуострова Россией Украина прекратила прямой импорт природного газа из России и заменила этот импорт природным газом из европейских стран. Однако большая часть природного газа, импортируемого из Европы, поступает из России и поступает в Украину обратными потоками из стран Центральной и Восточной Европы.”

Dmitry Abramson