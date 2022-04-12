Песков: Путин намерен посетить пасхальное богослужение

Президент РФ Владимир Путин намеревается посетить пасхальное богослужение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию президента РФ.

“Вы знаете, что обычно пасхальное богослужение президент посещает. У нас с вами были ограничения определенные в прошлые годы, связанные с ковидом. В этом году, надеемся, что этих ограничений не будет. Как именно президент проведет это богослужение, мы вам своевременно сообщим”, – сказал Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, несмотря на ковидные органичения Путин посетит богослужение 24 апреля.