Посольство Украины в США публикует информацию об организациях, помогающим Украине

Посольство Украины в США открыло раздел об организациях/сообществах/людях в Америке, которые активно помогают Украине.

Одна из таких организаций – Revived Soldiers Ukraine, некоммерческая организация, занимающаяся оказанием помощи народу Украины и медицинской реабилитацией украинских солдат.

С началом войны Фонд Revived Soldiers Ukraine отправлял медикаменты в полевые и военные госпитали Украины.

На сегодняшний день организация уже закупила кареты скорой помощи и медицинское оборудование для Киева и Киевской области, Харькова и Львова. Еще 9 машин скорой помощи будут доставлены из Италии. Также закуплены 18 бронеавтомобилей и пикапов для эвакуации раненых, 170 генераторов для госпиталей и бомбоубежищ, средств защиты и связи для медиков, эвакуационных групп и территориальной обороны.