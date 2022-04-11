Деревня Ягодное под Черниговым: 25 дней в подвале с трупами

Ягодное находится под Черниговым 140 км к северу от Киева, недалеко от границы с Беларусью. Деревня находилась под контролем российской армии почти месяц, российские войска вышли из Ягодного третьего апреля. По словам местных жителей, 300-360 человек на несколько недель удерживались российскими войсками “для их [местных жителей] защиты”.

Задержанных – мужчин, женщин, детей, стариков – отвели в подвал местной школы, где продержали 25 дней. Примерно 130 человек жили в подвале площадью 65 кв. м. В помещении не было вентиляции и туалета, окна заколочены.

Reuters пообщалось с некоторыми жителями села, которые сказали, что в общей сложности не менее 20 человек погибли или были убиты во время российской оккупации. Официальных данных о погибших украинские власти не обнародовали.

Пожилые люди умерли от истощения, а кто-то был убит российскими солдатами, утверждают свидетели. Условия были настолько стесненными, что некоторым приходилось спать даже стоя. Возможности сразу вынести из подвала тела умерших не было. Солдаты не разрешали выносить трупы каждый день. Поэтому людям приходилось оставаться рядом с трупами на протяжении длительного времени, иногда до нескольких дней.

Жители вспоминают, что некоторые российские солдаты мародерствовали, они также удивляются – почему правительство не предупредило их и не эвакуировало.