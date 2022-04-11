Украинский президент Владимир Зеленский продолжает свою кампанию по мобилизации международной поддержки и сплочению соотечественников, предупреждая, что наступающая неделя станет важной и напряженной, пишет VOA совместно с Reuters.

Вооруженные силы Украины продолжают подготовку к новому российскому наступлению.



«Россия будет бояться еще больше. Он будет бояться проиграть. Он будет бояться, что правду придется признать, – сказал Зеленский в ночном видеообращении. – Российские войска перейдут к еще более масштабным операциям на востоке нашей страны. Они могут использовать против нас еще больше ракет, еще больше авиабомб. Но мы готовимся к их действиям. Мы ответим».



Сирены воздушной тревоги были слышны по всей Украине рано утром в понедельник 11 апреля.



«Вполне вероятно, что противник с целью срыва снабжения боевых частей продолжит наносить удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины с целью их уничтожения или выведения из строя», – заявили в генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

В понедельник Новая Зеландия объявила, что направляет дополнительную военную помощь Киеву. Речь идет об отправленном с грузом военно-транспортном самолете и 50 специалистах, которые помогут перевезти военное оборудование в распределительные центры в Европе, откуда его затем можно будет доставить по суше в Украину.

В свою очередь Минобороны России заявило 11 апреля, что российские ракеты морского базирования в воскресенье уничтожили зенитно-ракетные комплексы С-300, которые были поставлены Украине одной из европейских стран.