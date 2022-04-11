Мать из Висконсина, задушила своего 8-летнего ребенка из-за войны в Украине

41-летняя родом из России Наталья Александровна Хичкок задушила своего 8-летнего ребенка, потому что “не хотела, чтобы он подвергался насилию”, она также пыталась утопить своего старшего сына.

Она заявила полиции, что боялась, что российское правительство собирается похитить и пытать ее детей, и она не могла вынести такую их участь.

Согласно полицейским документам, Наталье стало плохо после новостей о вторжении России в Украину, от них ее психическое состояние ухудшилось. Она считала, что Кремль собирается украсть ее детей, и подозревала, что ее муж продает их незнакомцам в Интернете, она убеждала его подготовиться к возможному нападению на их город в Висконсине.

Как утверждается в судебных документах, муж Натальи утверждает, что она не принимала наркотики, редко пила, и у нее не было психических расстройств. Но после новостей о войне она начала пить водку, слышать голоса и испытывать приступы ярости. Примерно через месяц после начала войны ситуация ухудшилась – Наталья стала думать, что социальные работники заберут ее детей и что ее подозревают в шпионаже.

Согласно судебным документам, Наталь думала о самоубийстве, пока не поняла, что так она оставит сыновей беззащитными.

За убийство одного ребенка Наталье грозит пожизненное заключение, за попытку убийства второго – до 60 лет. Ее адвокаты попросили у судьи профессиональную оценку ее умственного состояния и возможности предстать перед судим, судья удовлетворил эту просьбу, сообщает The Washington Post.