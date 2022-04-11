Home Видео Возможная ли третья мировая война? ВидеоВойнаИнтервьюИнтересные новостиСтатьиЭксклюзив Возможная ли третья мировая война? Apr 11, 2022 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ LATimes: сколько США будут стоять в стороне и смотреть на зверства в Украине? Пастор-капеллан рассказал о резне в Буче Назначен новый командующий российскими силами в Украине В Украине обнаружено еще одно массовое захоронение В Кремле признают – Россия несет серьезные потери в войне с Украиной Леон Вайнстайн об американской военной помощи, возможность ядерной войны, био-лаборатории Хантера Байдена в Украине, альтернативная политическая система и политическая коррупция в США