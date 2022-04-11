LATimes: сколько США будут стоять в стороне и смотреть на зверства в Украине?

Редакция LATimes: к ним поступает много писем с вопросом – сколько США будут стоять в стороне и смотреть на зверства в Украине?

LATimes опубликовала заметку, в которой приводит цитаты из гневных и полных возмущения писем читателей по поводу действий США относительно ситуации в Украине.

По мнению читателей LATimes, все санкции и мирные переговоры не остановили и даже не замедлили Путина и “мы должны противостоять этому хулигану и положить конец этому ужасному злу”. Задаваясь вопросом: что лучше – бояться Путина или бороться с ним и победить его, они предпочитают последнее.

Читатели также сравнивают действия США с их же действиями в 1941 году и утверждают, что “мы не можем стоять в стороне, не вмешиваясь сейчас. США и их союзники по НАТО должны ответить чем-то большим, чем просто деньгами и оборудованием”.

Также они возмущены тем, что “Международный уголовный суд не выдал никаких ордеров на арест российских лидеров за военные преступления в Украине”.