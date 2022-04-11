Home Видео Пастор-капеллан рассказал о резне в Буче ВидеоВойнаИнтервьюИнтересные новостиНовостиРелигияСтатьиФоторепортажиЭксклюзив Пастор-капеллан рассказал о резне в Буче Apr 11, 2022 Facebook Twitter WhatsApp Email Telegram VK ПО ТЕМЕ Буча, Ирпень, Гостомель: освобожденная Киевщина глазами россиянина, воюющего за Украину Назначен новый командующий российскими силами в Украине В Украине обнаружено еще одно массовое захоронение Беженцы из Украины: как не стать жертвой торговли людьми В Кремле признают – Россия несет серьезные потери в войне с Украиной Павел Царевский, волонтер, старший капеллан Украинской Евангельской Церкви, Председательствующий в Совете по делам Душепопечительской пастырской Опеки Министерства Обороны Украины, Кировоград, поделился увиденным в Буче