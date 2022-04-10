США будут высылать российских дипломатов по подозрению в шпионаже

Спикер Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США не колеблясь выдворят российских дипломатов, если их заподозрят в шпионаже. Об этом сообщает VOA.

Он напомнил, что в феврале США выслали 12 дипломатов по подозрению в шпионаже.

«Сегодня мы, конечно, постоянно отслеживаем тех, кто связан со шпионажем или шпионскими службами. Мы не будем колебаться и предпримем дальнейшие шаги, чтобы объявить лиц персоной нон-грата и выслать так называемых «дипломатов», если мы определим, что они шпионы», – сказал он на канале NBC.

На замечание ведущего, что в США остаются сотни дипломатов, Салливан ответил:

«Каждый год мы оцениваем, кто, по нашему мнению, работает под прикрытием российских шпионских служб. Если мы определяем, что человек здесь не дипломат, а шпион, мы их выдворяем и будем продолжать это делать».