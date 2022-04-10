Мексика осудила нападение России на Украину

Мексика пыталась сохранять нейтралитет в конфликте между Россией и Украиной.

«Мы считаем неприемлемым вторжение России в Украину, потому что мы сами страдали от агрессии. Мы выступаем за мирное урегулирование конфликтов», – сказал президент Мексики Лопес Обрадор в своем обращении, имея в виду испанское, французское и американское вторжение в свою страну.

Сообщается, что Мексика поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций, осуждающую действия России и призывающую ее вывести войска из Украины, но во время голосования 7 апреля на Генеральной Ассамблее ООН по устранению России от участия в Совете по правам человека Мексика воздержалась.