Правительство США собирает доказательства геноцида в Украине

Убийства россиянами мирных граждан в Украине администрация президента США считает военным преступлением, однако пока не называет “геноцидом”.

В одном из интервью советник Белого дома по нацбезопасности Джейк Салливан объяснил, что правительство США изучает ситуацию в Украине и можно ли ее юридически квалифицировать как “геноцид”.

“Это анализ, который мы систематически осуществляем”, – сказал советник Белого дома по нацбезопасности в эфире канала АВС. – “В Государственном департаменте есть отдел, который собирает доказательства и затем осуществляет юридический анализ, потому что геноцид – это юридическое определение”.

В то же время, конгрессменка от Республиканской партии Лиз Чейни в эфире CNN заявила, что считает целенаправленные убийства мирных жителей в Украине “очевидно геноцидом” и призвала Европу прекратить финансирование геноцидной кампании, передает VOA.

По ее словам, европейцы должны понять, что они финансируют “кампанию геноцида”, покупая у России нефть и газ, она призвала Европу применить эмбарго на российские энергопродукты.