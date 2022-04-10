В ООН не испытывают оптимизма по поводу перспективы перемирия в Украине

Заместитель главы ООН по гуманитарным вопросам провел на этой неделе отдельные переговоры в Киеве и в Москве, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил в пятницу, что он не испытывает оптимизма по поводу возможности прекращения огня и остановки боевых действий в Украине. Гриффитс сказал об этом по итогам своих переговоров в Москве и Киеве на высоком уровне с властями Украины и Москвы, которые в итоге только подчеркнули, по словам представителя ООН, насколько далеко друг от друга находятся обе стороны.

Мартин Гриффитс дал мрачную оценку перспективам установления мира в интервью «Ассошиэйтед пресс» в украинской столице, состоявшемся после его переговоров с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и другими высокопоставленными лицами. Ранее заместитель генсека ООН встретился в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Думаю, будет нелегко, потому что обе стороны, насколько мне известно, не доверяют друг другу, – сказал он. – Я не испытываю оптимизма».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отправил Гриффитса в Москву и Киев, чтобы изучить возможность введения режима прекращения огня – это могло бы лечь в основу для переговоров о прекращении войны.

Гриффитс предположил, что добиться какого-либо перемирия будет непросто, и произойдет это не сейчас.

«Очевидно, что мы все хотим, чтобы это произошло. Но как вы знаете, особенно находясь здесь, [в Украине], это не произойдет сразу», – сказал он.

Гриффитс заявил, что он ищет способы выстроить доверие с обеих сторон и сосредоточиться на менее масштабных целях, таких как заключение перемирий в отдельных частях страны и создание гуманитарных коридоров, которые позволят гражданским лицам избежать боевых действий.

Представитель ООН сказал, что на следующей неделе он планирует посетить Турцию, где будут проходить дальнейшие переговоры о прекращении огня. Он также рассчитывает вернуться в Москву: по его словам, предыдущая поездка была только первым раундом переговоров.

Между тем, пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик выпустил в пятницу заявление, назвав совершенно неприемлемой сегодняшнюю атаку по железнодорожной станции Краматорска в Донецкой области на востоке Украины, в результате которой погибли и получили ранения множество мирных жителей, в том числе женщины, дети и пожилые люди.

Подобные атаки против мирного населения и гражданской инфраструктуры, по словам Дюжаррика, «совершенно неприемлемы».

«Они являются грубыми нарушениями международного гуманитарного права и международных законов в области прав человека, и виновные должны быть привлечены к ответственности. Генеральный секретарь напоминает всем сторонам об их обязательствах по соблюдению международного права для защиты гражданских лиц и призывает срочно договориться о гуманитарных коридорах, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию населения, попавшего в ловушку конфликта», – говорится в заявлении.