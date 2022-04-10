Пентагон: запуск ракеты по Краматорску произвела Россия, РФ называет этот запуск провокацией ВСУ

Соединенные Штаты считают, что Россия использовала в пятницу ракету малой дальности для удара по зданию железнодорожного вокзала на востоке Украины. Об этом заявил высокопоставленный сотрудник администрации.

Представитель администрации США, говоривший на условиях анонимности, сообщил, что в Пентагоне считают, что российские войска использовали при нападении ракету «Скарабей SS-21», однако неизвестно, что именно послужило мотивацией для этой атаки.

Ракеты SS-21, также известные как «Точка», используются армиями многих бывших советских государств. Соединенные Штаты по-прежнему анализируют обстоятельства удара, и еще не знают, были ли использованы при атаке кластерные боеприпасы, заявил источник.

«Мы не верим россиянам, которые заявляют, что они не несут ответственности», – цитирует агентство Reuters слова американского источника.

Министерство обороны России, как сообщило российское агентство РИА «Новости», обвинило в атаке украинских военных, заявив, что российские вооруженные силы не планировали наносить в пятницу удары по Краматорску. Кроме того Москва заявляет, что не использует старые тактические комплексы «Точка-У» еще советской разработки в боевых действиях в Украине. Однако в последние недели в соцсетях появились видеоролики, достоверность которых проверить пока не удалось, на которых видно, как российские военные транспортируют пусковые установки типа «Точка» в районе Украины или рядом с Украиной.

Российская сторона также утверждает на основании места падения хвостовой части ракеты, что запуск был якобы произведен из района Донецкой области, контролируемого Вооруженными силами Украины, пишет Русская служба «Голоса Америки».

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