Беженцы из Украины: как не стать жертвой торговли людьми

Больше 4 миллионов – столько человек, по данным ООН, выехало из Украины за месяц войны. Большинство из них – женщины и дети. Правозащитники говорят, именно эта категория наиболее уязвима, пишет Леся Бакалец из VOA.

Очереди, много волонтеров, слезы прощания. Это украино-польский пункт пропуска ШегИни-Медыка. Именно в Польшу, по данным ООН, выехало наибольшее количество временных переселенцев из Украины – женщин и детей. Чтобы добраться до границы, многие провели в дороге несколько суток.

“Сложно, очень сложно. Не знаю, что тут добавить, очень сложно. Но нет выбора, надо спасать детей”, – рассказывает Мария Вечная, беженка из Херсона.

С самого начала войны правозащитники предостерегают: риск для беженцев стать жертвами торговли людьми повысился.

“Безусловно, угроза возросла. Прежде всего потому, что женщины, которые пересекают границы вместе с детьми, оказались в очень уязвимом положении – как экономическом, так и психологическом, они бегут от войны. В таком положении ими легче манипулировать”, – подчеркивает Юлия Аносова, правозащитник организации “Ла Страда Украина”.

В понятие “торговля людьми” входит несколько направлений, продолжает Юлия Аносова. Одно из них – сексуальная эксплуатация и насилие. Польская полиция уже заявила, что расследует два случая изнасилования. О подозрительных субъектах рассказывают и волонтеры – как на границах, так и на территории Украины.

“Мы видели мужчин, фотографирующих женщин и девочек-подростков, поэтому мы быстро поняли, что за этим могут стоять торговцы людьми, по крайней мере, это было похоже на попытки”, – рассказывает Лилиан Булар, предприниматель, который работает волонтером на польско-украинской границе.

А Юлия Аносова говорит, к ним в организацию уже обращались женщины, которым по видом работы предлагали заниматься проституцией: “Женщина из Киевской области искала работу няней во Львове. Она нашла объявление, связалась с контактной особой, которая предложила ей работу няней для 15-ти летнего парня. Условием работы было предоставление сексуальных услуг”.

Также беженцы подвержены риску попасть в рабочую эксплуатацию. Схема простая: жилье предлагают сначала бесплатно, а на месте оказывается, что по бартеру, за определенную работу. Правозащитники подчеркивают: это незаконно.

“Если есть работа, то должна быть и зарплата. Это очень важно. Более того, если даже вы легально устроились на работу в том же месте, где и живете, например, на ферму, нужно осознавать: в таком случае вы тоже можете быть уязвимы. Ваш начальник и хозяин жилья может манипулировать вами, мол недостаточно хорошо вы работаете, а у меня живете”, – Мадалина Мокан, директор организации по борьбе с торговлей людьми ProTECT.

Половина всех временно перемещенных украинцев – дети. Некоторые пересекают границу без документов, некоторые без родителей. Риск, что ребенок потеряется и попадет в нехорошие руки, также высокий.

“Я думаю, что пропажа детей – это результат пробелов в системе защиты, а пробелы в системе защиты – это то, что отслеживают торговцы людьми. То есть обстоятельства, при которых пропадают дети, это те же обстоятельства, при которых активизируются торговцы людьми”, – говорит Аагье Иевен, генеральный секретарь организации «Пропавшие дети Европы».

В организации “Пропавшие дети Европы” просят сразу заявлять о пропавших несовершеннолетних на горячую линию. А всех взрослых быть внимательными: увидели ребенка одного на улице – сообщайте правоохранителям. Есть правила, как не стать жертвой злоумышленников, и для женщины.

“Если к вам подходит волонтер в приграничной зоне и предлагает помочь с транспортом до ночлега – это нормально, вокруг обычно много правоохранителей. Но если вам кто-то говорит: приходите на такую-то заправку и оттуда мы поедем – это плохая идея. Спрашивайте у волонтеров удостоверение. Смотрите, есть ли палатка этой организации вблизи – обычно в приграничную зону не пускают общественные организации без предварительной проверки”, – подчеркивает Андреа Бужор из правозащитной организации World Vision, которая сейчас работает на румынско-украинской границе.

На случай потери сфотографируйте основные документы на телефон. Желательно держаться группами и выписать заранее контакты полиции страны, в которой находитесь. Всегда уточняйте, на каких условиях предоставляется помощь. Также записывайте номера телефонов людей, которые вам помогают. И старайтесь держать связь с вашими родными или друзьями, давайте им знать о своих перемещениях.