Как сообщают украинские власти, между селами Милое и Мечта Киево-Святошинского района Киевской области было расстреляно около 10 автомобилей с людьми, а в – селе Бузовая нашли братскую могилу с гражданскими.

“Возле заправки в Бузовой мы сегодня нашли в яме еще “двухсотых”, гражданских. Были факты расстрела, когда прямым попаданием в квартиру погиб человек”, – рассказал он. По его словам остались живы свидетели тех страшных событий.

Мировые СМИ пока не в состоянии верифицировать данное сообщение. Ранее сообщалось об обстреле родильного дома в селе Бузова.

Ранее сообщалось о десятках трупов гражданских в Буче, Гостомеле и Ирпене.