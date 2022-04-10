В Кремле признают – Россия несет серьезные потери в войне с Украиной

В интервью британскому телеканалу Sky News пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ несет серьезные потери в войне с Украиной.

Общаясь с журналистом Sky News, Песков сказал, что в Украине идет “специальная операция”, которая призвана уничтожить “антироссийский центр, который разрастался в Украине с 2014 г.”

По словам Песков, российские военные формирования покинули Киевскую область и часть Черниговской как “жест доброй воли”. На вопрос журналиста, почему же Россия продолжает атаковать восточную часть Украины, как часть освобождения Донбаса. Как сказал пресс-секретарь Кремля, атака на больницу Мариуполя, была фейком. Ситуация в Буче, по словам Пескова, также явлется “фейком”.

Говоря о значительных потерях среди российских военных в Украине, Песков все же признал, что это – глобальная трагедия.

По информации ООН, с момента вторжения в Украину погибли 1793 мирных граждан, еще 2439 ранены.