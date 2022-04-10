Байден пообещал расследовать обстоятельства удара по Краматорску

Президент назвал удар по железнодорожной станции на востоке Украины «очередным ужасным злодеянием», совершенным Россией, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Президент Джо Байден назвал в пятницу ракетную атаку на железнодорожную станцию в городе Краматорске на востоке Украины, в результате которой погибли десятки мирных жителей, «еще одним ужасным злодеянием, совершенным Россией». Байден написал об этом в своем Твиттере.

Сегодняшняя атака, как заявил Байден, была направлена «против мирных жителей, которые пытались эвакуироваться и оказаться в безопасности».

«Мы продолжим оказывать помощь в сфере безопасности и поставлять оружие, чтобы помочь украинцам защищать свою страну. И вместе с нашими союзниками и партнерами мы будем поддерживать усилия по расследованию этой атаки, поскольку мы документируем все действия России, чтобы привлечь ее к ответственности», – говорится в твите.

Официальный Киев заявил, что в результате атаки, произошедшей в пятницу, погибли как минимум 50 человек, еще множество людей получили ранения. У железнодорожной станции в момент удара собрались мирные жители города, пытавшиеся эвакуироватся перед угрозой наступления российских военных.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку на Краматорск преднамеренным нападением на мирных жителей. По словам мэра города, в момент удара на станции собрались около 4000 человек.

Губернатор Донецкой области Павел Кириленко заявил, что станция была атакована с помощью баллистической ракеты «Точка – У» с применением кластерных боеприпасов, которые взрываются в воздухе, распадаются на более мелкие элементы и таким образом поражают более широкие зоны, в отличие от обычных бомб.

Кассетные бомбы были запрещены международной конвенцией в 2008 году. Россия не подписала соглашение, однако Москва отрицает применение таких боеприпасов в Украине.