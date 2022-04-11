Назначен новый командующий российскими силами в Украине

По словам американских официальных лиц, этот российский генерал известен жестокостью по отношению к мирным жителям в Сирии и в других зонах боевых действий, пишет Кен Бредемейер из VOA.

Официальные лица США в воскресенье заявили, что новым командующим военной группировкой России в Украине назначен шестидесятилетний генерал Александр Дворников, один из самых опытных генералов в РФ.



В 2015 году Дворников направлялся в Сирию для поддержки президента Башара Асада и командовал там российской группировкой в течение года. Он был удостоен звания Героя Российской Федерации за операции в Сирии и в настоящее время является командующим Южным военным округом РФ.



Находящиеся под его командованием в Сирии силы много раз обвинялись в бомбардировках гражданских кварталов и больниц. Рами Абдулрахман, глава сирийской правозащитной организации, базирующейся в Великобритании, заявил New York Times: «Башар Асад не единственный, кто должен быть привлечен к ответственности за убийство мирных жителей в Сирии — российский генерал тоже. Он был командующим военными операциями: это означает, что он стоит за убийством сирийских мирных жителей, он отдавал приказы».



Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью телеканалу CNN заявил, что «мы можем ожидать еще большего от Дворникова» в Украине. При этом Салливан сказал, что «никакое назначение того или иного генерала не может отменить того факта, что Россия уже столкнулась со стратегическим провалом в Украине», не сумев быстро захватить страну и свергнуть правительство президента Владимира Зеленского.



«Этот генерал будет просто еще одним источником преступлений и жестокости в отношении украинских гражданских лиц, – сказал Салливан. – И Соединенные Штаты, как я уже говорил ранее, полны решимости сделать все, что мы можем, чтобы поддержать украинцев, оказывающих сопротивление силам, которыми он (Дворников) командует».