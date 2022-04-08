52 человека погибли в результате ракетного удара по железнодорожному вокзалу в Краматорске

Мировые СМИ сообщают о гибели 52 человек и ранении свыше 100. Минобороны РФ опровергает заявления украинских властей о нанесении российскими силами ракетного удара по ж/д вокзалу Краматорска (Донецкая область).

“Как и массовые убийства в Буче, как и многие другие военные преступления России, ракетный удар по Краматорску должен стать одним из обвинений на обязательном произошедшем трибунале. Все силы мира будут направлены на то, чтобы поминутно установить, кто и что делал, кто и какие приказы отдавал. Откуда ракета, кто ее перевозил, от кого прозвучала команда, и как этот удар был согласован. Ответственность неизбежна”, – прокомментировал трагедию президент Зеленский.

“В целях обвинения России киевским режимом осуществлен вброс в соцсети фотографий пусковых установок «Точка-У», принимавших в феврале 2022 года участие в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022». На всех опубликованных Киевом фотографиях с учений «Союзная решимость-2022» изображены не российские ракетные комплексы. Тактические ракеты «Точка-У», обломки которой обнаружены в районе вокзала Краматорска, применяются только украинскими вооруженными силами, – сообщил представитель Минобороны РФ. – Анализ радиуса поражения боевой части, а также характерное положение корпуса хвостовой части ракеты «Точка-У», однозначно подтверждают, что её запуск был осуществлен с юго-западного направления от Краматорска, где находится один из дивизионов 19 ракетной бригады ВСУ”.

По словам представителя Минобороны, “кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах Мариуполя находится значительное количество иностранных наемников”.

“Киев в очередной раз сорвал обмен пленными. Власти Украины в течение суток неоднократно вносили изменения в формат обмена, а затем отвергли возможность обмена без объяснения причин”, – говорится в пресс-релизе МВД РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в нанесении ракетного удара по железнодорожному вокзалу Краматорска, в результате чего погибло 52 человека и около 100 получили ранения.