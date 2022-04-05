Зеленский: есть множество доказательств, что россияне уничтожают города, пытают и убивают людей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинскому народу. В своем обращении глава государства, в частности, сообщил, что ВСУ “освободили от оккупантов следующие города: Стоянка, Ирпень, Буча”.

“Города просто разбиты. На дорогах сожженная военная техника, разбитые и расстрелянные машины. Особенно тяжело смотреть на следы пуль на машинах с надписью «Дети», – сказал Владимир Зеленский. – Мы только начали расследование всего того, что сделали оккупанты. К настоящему времени в одной только Буче известно о более чем трехстах убитых и замученных людей. Вероятно, перечень жертв будет значительно больше, когда будет проверен весь город. И это только один город”.

По словам украинского лидера, “есть информация о том, что в Бородянке и некоторых других освобожденных городах количество жертв оккупантов может быть еще больше”.

“Во многих селах освобожденных районов Киевской, Черниговской и Сумской областей оккупанты делали такое, чего местные не видели даже во время нацистской оккупации 80 лет назад. Безусловно, за это будет ответственность для оккупантов, – говорит Зеленский. – Мы уже делаем всё, чтобы как можно скорее установить всех причастных российских военных к этим преступлениям. Всё, чтобы их наказать. Это будет совместная работа нашего государства с Европейским Союзом и международными институциями, в частности с Международным уголовным судом”.