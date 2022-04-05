Украинских женщин-военнослужащих в плену раздевали и обрезали волосы, пытаясь сломать морально

Среди освобожденных из плена украинских военнослужащих были женщины, которые в неволе были подвергнуты пыткам и жестокому обращению. Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По словам уполномоченного, женщин вывезли на территорию Беларуси, а затем содержали в СИЗО в Брянске (РФ), где женщины подвергались пыткам и угрозам.

Пленных раздевали догола в присутствии мужчин, заставляли приседать, обрезали волосы и постоянно проводили допросы, пытаясь сломать морально.

Некоторых женщин-военнопленных заставляли участвовать в съемках пропагандистских сюжетов, требуя перейти на русский язык.

«Такие действия со стороны РФ являются нарушением статьи 13 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в которой отмечается гуманное обращение с военнопленными. Они всегда должны быть защищены, в частности, от актов насилия или запугивания, а также от обид и интереса публики», – подчеркнула Людмила Денисова.

Уполномоченный призвала Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время вторжения России в Украину и экспертную миссию, созданную государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти нарушения прав военнопленных граждан Украины.