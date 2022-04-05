Военных, которые совершали зверства в Буче, возвращают в Украину – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

“64-я мотострелковая бригада 35-й общевойсковой армии РФ, военнослужащие которой совершали массовые убийства и пытки мирного населения в Буче, будет возвращена на территорию Украины. Российское командование не будет проводить ротацию личного состава в этом подразделении и снова бросает его на передовую, – сообщает украинская разведка. – 4 апреля бригада была выведена из Украины в Беларусь, где она находилась вблизи города Мозырь. До 6 апреля личный состав доставят по железной дороге в российский Белгород. После двухдневного отдыха их планируют вернуть в Украину в одну из самых «горячих» точек (ориентировочно – харьковское направление).

Как правило, российские подразделения, покидающие зону боевых действий, получают гораздо больше времени на восстановление и отдых. Однако, этого не произойдет в этот раз, считают в украинской разведке.

“Подобный график указывает на то, что 64-й бригады ожидают «специальные задания». Первое из них: устрашение жителей населенных пунктов Украины. Совершавшие преступления геноцида в Буче могут повторить это снова в других городах. Еще одна цель быстрого возвращения 64-й бригады на территорию Украины – быстрая «утилизация» ненужных свидетелей. То есть – передислокация на такой участок фронта, где у них не будет шансов остаться живыми, чтобы сделать невозможным предоставление показаний в будущих судах”.

По некоторой информации, личный состав подразделения, осознавая резонанс событий в Буче и ответственность за совершенные преступления, массово противится возвращению в Украину. Однако российское командование игнорирует эти настроения и угрожает трибуналом в случае отказа продолжать участие в боевых действиях. Рапорты на увольнение не принимаются к рассмотрению, сообщают украинские военные.