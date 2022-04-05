Министр обороны США заверил Украину в американской поддержке

Остин подтвердил приверженность США обеспечению Киева «оборонительными летальными средствами», пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Министр обороны США Ллойд Остин заверил его украинского коллегу Алексея Резникова в намерении США продолжать оказывать Киеву всестроннюю поддержку.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря министерства обороны США Джона Кирби, распространенном после телефонного разговора Остина с Резниковым.

Остин подтвердил приверженность США обеспечению Киева «оборонительными летальными средствами», сказал Кирби.

Глава американского оборонного ведомства также напомнил о недавно анонсированном пакете мер в рамках “инициативы оказания помощи Украине в области безопасности на сумму $300 млн, в результате чего общая сумма обязательств США по оказанию помощи Украине составила более $1,6 млрд”, говорится в заявлении Кирби.

Как отмечает пресс-служба, Остин также заявил об обязательствах США “использовать все доступные инструменты для документирования и обмена информацией” по ситуации в украинском городе Буча и других областях Украины.