Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе – украинские спецслужбы

Россия готовит масштабную провокацию в Мариуполе, чтобы обвинить в ней Украину, сообщают украинские спецслужбы.

“Зверства рашистов в Буче стали шоком для всего мира. Армия «асвабадителей» наглядно показала, что на самом деле представляет собой «руZZкий мир» – убитые дети с завязанными руками, изнасилованные женщины, изуродованные тела мужчин… Безжалостное концентрированное зло цинично прикрывает свои действия нелепыми баснями о нацистах, – говорит представитель ВСУ. – Так что главная задача российской пропаганды сегодня – максимально переключить внимание аудитории – как международной, так и внутренней”.

С этой целью, по мнению украинских спецслужб, “уже разработаны сценарии новых фейков, а российские пропагандисты готовят соответствующую основу”:

“В частности, в информационное поле активно «вбрасывают» ложь о якобы преступлениях украинских защитников Мариуполя. По имеющимся данным, оккупанты готовят масштабную фальсификацию: планируют собрать в одном месте тела мариупольцев, убитых самими же россиянами, и представить их как массовых жертв украинских войск. Для этого, в последнее время распространяются лживые тезисы, что якобы «украинцы используют мирных жителей как живой щит».

“Это откровенный бред. На самом деле, именно русские войска уничтожают мариупольцев – еще в начале марта в городе уже были вынуждены хоронить убитых в братских могилах. Так что планы захватчиков снять с себя ответственность за эти убийства – очередное подтверждение того, что мы воюем с настоящей ордой, которая уже настолько запятнала себя преступлениями, что ее дешевым фейкам никто не поверит. Зато мы сделаем все, чтобы каждый оккупантов ответил за совершенные зверства”.