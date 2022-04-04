Евросоюз осудил массовые убийства в Буче и возложил ответственность за них на российские власти

Европейский союз “самым решительным образом осуждает зверства, которые, как сообщается, совершили российские вооруженные силы в ряде украинских городов”. Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованном 4 апреля.

“Свидетельства огромного числа погибших и раненых среди гражданского населения, а также разрушения гражданской инфраструктуры показывают истинное лицо жестокой агрессивной войны, которую Россия ведет против Украины и ее народа. Массовые убийства в городе Буча и других городах Украины будут внесены в список зверств, совершенных на европейской земле”, – говорится в заявлении.

ЕС подчеркнул, что российские власти несут ответственность за эти убийства, поскольку они были совершены в то время, когда российские силы контролировали эти районы, и на них распространяются положения международного права об оккупации.

Виновные в военных и иных преступлениях, а также правительственные чиновники и военачальники, говорится в заявлении, “будут привлечены к ответственности”.

Евросоюз также заявляет о поддержке расследования военных преступлений и преступлений против человечности, которое ведет прокурор Международного уголовного суда (МУС), а также Комиссия по расследованию Управления верховного комиссара ООН по правам человека. ЕС оказывает содействие Генпрокуратуре Украины “в сборе и сохранении доказательств военных преступлений”.

“Мы полностью солидарны с Украиной и украинским народом в эти мрачные для всего мира часы. ЕС продолжит твердо поддерживать Украину и в срочном порядке ускорит работу над дальнейшими санкциями в отношении России. Президент Путин должен немедленно и безоговорочно прекратить эту войну”, – заявляет ЕС.

Тем временем глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить действия Минобороны Украины по статье о “фейках” про российскую армию из-за сообщений о массовых убийствах в Буче.

По версии Минобороны РФ, все материалы из Бучи “не соответствуют действительности и имеют провокационный характер”. Согласно пресс-релизу СК, украинское ведомство распространило эти видео “в целях дискредитации российских военнослужащих”.

“Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к разоблачению всех причастных к этому лиц и дать процессуальную оценку их действиям по признакам преступления, предусмотренного ст. 207.3 УК”, – добавили в пресс-службе ведомства.

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