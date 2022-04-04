Повсеместно идут разговоры о переговорах между Россией и Украиной. Какой-то коментатор заявил, что любая война должна заканчиваться переговорами. Что значит переговорами? Это значит уступками и договоренностями? А какие могут быть договоренности с напавшими на тебя бандитами? Какие могут быть уступки ворам, террористам и военным преступникам?

Любые переговоры будут означать поражение Украины. Никакие подписанные Россией гарантии выполняться не будут, равно как и гарантами из третьих стран. Война может закончиться только объявлением БЕЗОГОВОРОЧНОЙ капитуляции и уходом с позором домой российских военных.

И этот позор должны испытать на себе все те, кто поддерживал это чудовищное преступление. Все санкции в отношении России должны быть сохранены до полного их отказа от ядерного оружия. Если санкции будут отменены, мировое сообщество даст имперской России возможность перегруппироваться и продолжить нападения на соседей с угрозами ядерной дубинки. Мировое сообщество не может делать в России революцию и сажать в тюрьмы диктаторов.

Это должен делать сам народ страны изгоя. И именно народ должен прочувствовать на себе тяжелые и продолжительные санкции, именно это может их поднять с диванов и оторвать от телевизоров. Все захваченные Россией территории в Украине, Грузии, Молдове, Южной Осетии, Абхазии должны быть освобождены а войска выведены с чужих территорий и возвращены в Россию. Уже более 80% населения этой страны поддерживают убийства в Украине и своего идеолога – офицера КГБ.

Все, поддерживающие сегодня эту чудовищную войну, должны прочувствовать на своей шкуре боль утраты украинского народа, стыд и раскаяние за их многолетние и повсеместные преступления. И поэтому – ВОЙНА ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА, А ПОТОМ САНКЦИИ, САНКЦИИ И ЕЩЕ РАЗ САНКЦИИ!

Gulnara Weinstein