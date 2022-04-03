Почему некоторые украинские официальные лица распространяют антизападную пропаганду?

С начала войны я пытался понять, почему некоторые украинские официальные лица, проукраинские медийные личности, блогеры и активисты усердно распространяют антизападную пропаганду. Нет, это не вбросы Кремля, а делается 100% по собственной инициативе, в том числе очень уважаемыми людьми. По-моему, это очень сильно деморализирует поддержку Украины и работает против украинских интересов.

Вчера пресс-секретаря Пентагона спросили, чем он объясняет жалобы украинских депутатов о том, что Украина не получает необходимое оружие и поставки замедлились. Джон Кирби в который раз был вынужден повторить список поставок. Мы понимаем, говорил он, что Украине всё это нужно “вчера”. Мы знаем, что время не на стороне Украины и не на нашей стороне.

“Я никогда не видел, чтобы министерство обороны могло действовать с таким чувством рвения и скорости, как в последние несколько недель”, — сказал Кирби.

Сегодня Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи на 300 миллионов долларов (ссылка в первом комментарии). Это дополнительно к 650 миллионов в декабре и 350, 200 и 800 миллионов вооружения после начала войны.

В последнем транше:

• Ракетные системы с лазерным наведением• Тактические беспилотные летательные аппараты Switchblade

• Беспилотные летательные аппараты Puma• Противодействия беспилотным воздушным системам

• Бронированные высокомобильные многоцелевые колесные машины• Нестандартные боеприпасы малого и большого калибра

• Приборы ночного видения, тепловизионные системы и оптика• Тактические защищенные системы связи

• Нестандартные пулеметы

• Коммерческие услуги спутниковой съемки

• Медикаменты, полевое оборудование и запасные частиВ отличие от предыдущих поставок, которые были сделаны из существующих запасов Пентагона, последний транш будет закуплен напрямую у производителей.Администрация Байдена сегодня объявила о том, что они ищут возможности поставить в Украину танки советского производства для усиления украинских позиций на Донбассе (ссылка во втором комментарии).

Да, всё нужно поставить как можно больше и как можно быстрее. Но я не понимаю, как диванный эксперт может объективно оценить усилия, весь процесс и непосредственную логистику того, как это оружие поресечёт украинскую границу. Почему-то появляется уверенность, что люди, которые этим оружием пользуются, не сидят в соцсетях и не комментируют, что им нужно, чего им не хватает и как Запад их кинул.

P.S.: В среду Байден пообещал 500 миллионов долларов прямого вливания денег в бюджет Украины (ссылка в третьем комментарии).

Dmitry Abramson