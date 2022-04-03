Может ли Путин прекратить войну и остаться у власти? Многие считают, что нет. Уж слишком много российская пропаганда вложила в идеи «освобождения» Украины от «нацистов», «защиту» русскоязычного населения, противостояния НАТО, «величия» России и других фантазий.

Я, конечно, не эксперт и даже не обозреватель российской пропаганды. Но наблюдая последние несколько лет за трампистами в США, никаких проблем у Путина быть не должно.

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Человек логичный ищет в пропаганде какое-то рациональное зерно. Например, невозможно завтра противоречить тому, что было сказано вчера. Если вчера Россия «денацифицировала» Украину, то как объяснить, почему «денацификация» закончилась без парада в Киеве?

Ошибка в том, что рациональные люди примеряют пропаганду на себя. И они правы: конфликтная дезинформация на них не подействует. Ирония в том, что и предыдущая дезинформация на них тоже не подействовала. Они не клиенты – клиенты не они.Настоящие пользователи современной пропаганды хотят быть обманутыми. Этот процесс происходит не на уровне логики или критического мышления, а на уровне психологии и эмоций. Любая самая примитивная ложь, удовлетворяющая эти психологические нужды, будет востребована.

Почему канал трампистов Fox News одновременно поёт дифирамбы Путину, заявляет, что «при Трампе такого б не было», вешает всю ответственность на НАТО, критикует Байдена за слабый ответ Путину и обвиняет Байдена в развязывании третьей мировой войны? Причём все варианты могут быть озвучены на одной и той же программе тем же самым ведущим (Такер Карлсон), может быть в разные дни недели. Неужели зрители не видят, что ими манипулируют?

Но если запросы трамписта ограничены любовью к Трампу и ненавистью к Байдену, то всё сразу становится на свои места. Миллионы людей продолжают смотреть Fox News, несмотря на очевидный обман и логические нестыковки. Такер Карлсон не столько манипулирует своими зрителями, сколько предоставляет им преумноженные возможности манипулировать собой.

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Коррупция сознания происходит медленно. Сначала вы убедили себя, что «если не Путин, то кто?» Потом кого-то убили, но у вас же «всё нормально»? В какой-то момент пришли к выводу, что во всех проблемах виноват Запад. И вот 20 лет спустя вы поддерживаете «спецоперацию» по «денацификации».

Для подавляющего большинства людей эта прогрессия от маленькой коррупции до откровенного фашизма оказалась неизбежной. Чтобы отказаться от следующего шага нужно сначала признать ошибочность предыдущего. Вы знаете много людей, которые смогли признать, что ошибались в чём-то фундаментальном? Психологически намного легче продолжать удваивать ставки и выискивать дезинформацию, подтверждающую собственную правоту.

Одни из самых ярких примеров этого феномена произошёл среди трампистов во время КОВИДа. Часть из них не верили в существование пандемии; они считали, что это заговор против Трампа. Когда они заболевали, и у них возникал выбор: признать, что они ошибались, или рисковать умереть. Есть примеры, когда мозг буквально выбирал смерть, лишь бы не признать собственное заблуждение. Так даже в самой Украине находятся люди, которые оправдывают Путина под вой сирен.

При этом большинство людей думают о себе положительно. У себя в голове они герои собственной повести. Как же быть, когда внешний мир пытается разрушить эту идиллию? Например, как реагировать, если режим, который вы поддерживаете уже 20 лет, совершает военные преступления?

Рациональные люди верят, что внутренний мир, столкнувшись с реальностью, подстроится под реальность. Но происходит обратное: любые внешние воздействия, которые противоречат внутренней картине мира, воспринимаются враждебно и всячески блокируются.

А значит человек активно ищет ложь, чтобы спасти свою психику. Это инстинкт самозащиты: оправдание всех предыдущих коррумпированных решений и собственной позитивной самооценки. Современная пропаганда предоставляет «крышу» от угрызений совести.Россияне не поверят вам, что российские войска бомбят гражданское население не потому, что они полностью потеряли связь с реальностью, а потому что они психологически не могут позволить себе в это поверить. Эти люди живут в альтернативной реальности, где они выступают на стороне добра. Если они позволят вам до себя достучаться, им нужно будет признать собственную аморальность и трусость.

Так почему вас удивляет, когда пленный российский солдат звонит маме, а она ему не верит? Почему удивляет, что папа в России не верит собственным дочерям в Украине, когда на них падают российские ракеты?

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Таким образом Путину не нужно никого переубеждать. Если он пойдёт на переговоры, ему будет достаточно объявить, что поставленные цели были достигнуты, Украина отказалась от НАТО и согласилась на ряд других требований. Этой лжи будет более чем достаточно, чтобы защитить 20 лет компромиссов с совестью и «прекрасный» внутренний мир большинства сторонников режима. Вы уже представляете себе будущие разговоры с россиянами о том, что «спецоперация» прошла успешно?

(О том, как разорвать симбиоз с пропагандой, постараюсь написать отдельно).

Dmitry Abramson