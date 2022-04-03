CNN: Путин планирует объявить о победе в Украине к 9 мая

Путин планирует объявить о взятии Украины к 9 мая, пишет CNN со ссылкой на американскую разведку.

По данным телеканала, до этого времени РФ попытается взять Донбасс под полный контроль. В остальной Украине российские сухопутные войска «не могут удерживать контроль над районами, где они ведут боевые действия», но в случае с Донбассом, как сообщает CNN, у России больше шансов.

«Путин устроит парад победы 9 мая независимо от статуса войны или мирных переговоров». По мнению, военных экспертов, Россия готовится к долгой и затяжной войне по сценарию двух чеченских кампаний.

По словам нескольких официальных лиц США, знакомых с последними оценками американской разведки, Россия пересмотрела свою военную стратегию на Украине, чтобы сосредоточиться на попытках взять под контроль Донбасс и другие регионы на востоке Украины с намеченной датой начала мая.