Россия опровергает информацию об огромных жертвах среди мирного населения Бучи

Минобороны РФ в воскресенье опровергло обвинения киевского режима в якобы убийстве мирных жителей в населенном пункте Буча Киевской области.

“Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих в городе Буча Киевской области являются очередной провокацией, – сообщает пресс-центр Минобороны. – За время нахождения данного населенного пункта под контролем российских вооруженных сил, ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В населенные пункты Киевской области российскими военнослужащими было доставлено и выдано мирным жителям 452 тонны гуманитарной помощи”.

Далее Минобороны сообщает:

“Все время, пока город находился под контролем российских вооруженных сил и, тем более после, вплоть до сегодняшнего дня, в Буче местные жители свободно передвигались по городу и пользовались сотовой связью.

Выезды из города Буча не блокировались. Все местные жители имели возможность свободного выезда из населённого пункта в северном направлении, в том числе в Республику Беларусь. При этом южные окраины города, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

Хотим особо отметить, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта, на следующий день после очного раунда переговоров России и Украины в Турции.

Более того, 31 марта, мэр г. Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

Поэтому неудивительно, что все так называемые «свидетельства преступлений» в Буче появились только на 4 день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения.

Особую озабоченность вызывает то, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах несвернувшаяся кровь.

Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи – очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах”.

Далее в пресс-релизе отмечается:

“Видео с телами вызывает недоумение: здесь на 12 секунде «труп» справа двигает рукой. На 30 секунде в зеркале заднего вида «труп» садится. Тела на видео будто бы специально разложили ради создания более драматичной картинки. Это хорошо видно, если воспроизводить видео со скоростью 0,25 от нормальной.

После того как войска РФ отошли от Бучи, ВСУ подвергли город артиллерийскому обстрелу. Что также могло привести к потерям среди мирного населения.

«Братская могила» с телами сделана ВСУ, т.к. больше месяца назад они заблокировали город, взорвав мост возле Ирпеня.

Михаил Подоляк использует подобные постановочные кадры, как предлог для запроса оружия у западных стран”.