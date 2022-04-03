Украина: За предложение и предоставление взяток – уголовная ответственность

Во время проведения пограничного контроля в пунктах пропуска на государственной границе Украины в течение марта пограничники пресекли более 70 попыток предоставления неправомерной выгоды. Об этом сообщают спецслужбы Украины.

Подкупить правоохранителей попробовали 62 гражданина Украины и 11 иностранцев. Среди взяткодателей были и лица, которым на период действия военного положения ограничено право выезда за границу.

Общая сумма средств, которую пытались предложить охранникам границы, в национальной и иностранной валюте составила более 1,3 миллиона гривен.

Во всех случаях военнослужащие категорически отказались от предложенных средств, приняли необходимые меры по документированию фактов попыток подкупа и осуществили соответствующее информирование сотрудников Национальная полиция Украины.

Государственная пограничная служба Украины напоминает, что предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу, а также принятие такого обещания, предложения или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом является правонарушением, за которое законом предусмотрена уголовная ответственность.

«Кроме того, просим граждан не «навешивать ярлыки» неблагочестия на всех пограничников, стражей порядка, госслужащих, а в случае, если вы стали участником или свидетелем неправомерных действий на государственной границе, сразу сообщать подразделения ГНСУ», – говорится в сообщении МВС Украины.