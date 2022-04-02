Пентагон: американская военная помощь уже начала прибывать в Украину

Пентагон заверил, что США близки к завершению отправки пакета помощи на $200 млн, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

США завершили передачу Украине пакета военной помощи на $350 млн и близки к завершению отправки пакета помощи на $200 млн.

Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Его заявление прозвучало в ответ на критику со стороны законодателей о якобы затягивании поставок.

«Нет, мы не согласны с тем, что они затягиваются. Совсем наоборот», – сказал Кирби.

«Мы завершили передачу пакета помощи в размере $350 млн, которую президент Байден утвердил месяц или около того назад. И это было сделано за рекордные три недели или около того, и это беспрецедентно», – подчеркнул представитель Пентагона.

Он добивил, что доставка пакета помощи в $200 млн, которую президент Джо Байден утвердил вскоре после первого пакета почти завершена.

«Я думаю, что, возможно, осталась одна партия или около того», – отметил Кирби.

Говоря об американской военной помощи на $800 млн, пресс-секретарь подчеркнул, что она уже начала прибывать в Украину.