Пентагон выделяет Украине еще 300 миллионов долларов на поддержку в сфере безопасности

В пакет помощи будут включены ракетные системы с лазерной системой наведения, дроны-беспилотники, боеприпасы, системы связи и медицинское снаряжение, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Министерство обороны США объявило, что в рамках помощи Украине оно выделяет еще 300 миллионов долларов на «поддержку в сфере безопасности». Данный пакет помощи включает в себя ракетные системы с лазерной системой наведения, дроны-беспилотники, боеприпасы, приборы ночного видения, системы связи, медицинские припасы и различные запчасти.

«Это решение подчеркивает непоколебимую привеженность Соединенных Штатов сохранению суверенитета и территориальной целостности Украины и поддержку ее героических усилий по отражению войны, [начатой] по выбору России», – говорится в заявлении официального представителя Пентагона Джона Кирби.

В середине марта Конгресс принял закон о бюджете, который включал 13,6 млрд долларов на гуманитарную и военную помощь Украине и восточноевропейским союзникам США по НАТО. Вскоре после этого президент Байден объявил о выделении еще миллиарда долларов на безопасность Украины.

Еще 300 миллионов, выделенные Министерством обороны США, будут потрачены на оплату военного оборудования и техники, заказанных по контрактам с оборонными концернами.

Джон Кирби добавил, что «Соединенные Штаты также продолжают сотрудничать с союзниками и партнерами, чтобы… обеспечить Украину дополнительными возможностями».

Одним из компонентов этой партии поставок станут тактические беспилотные аппараты марки «Свичблэйд» (Switchblade), которые уже прозвали «дроны-камикадзе». Эти аппараты управляются дистанционно и фактически представляют собой летающую бомбу, которую можно сбросить на противника в самых неудобных и труднодоступных районах.