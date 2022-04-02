В России возбудил дело “о захвате заложников” в роддоме Мариуполя

Следственный Комитет РФ возбудил угловное дело “о захвате заложников” “националистическими батальонами” здания роддома в г. Мариуполь.

“В марте 2022 года лица из числа военнослужащих ВСУ и добровольческих националистических батальонов, действуя умышленно, находясь в городе Мариуполе, осуществляли прицельные обстрелы здания роддома по ул. Пашковского, д. 36 и прилегающей к нему территории. В последующем, разместив технику и тяжелое вооружение, захватили и насильственно удерживали внутри здания не менее 100 мирных жителей, в том числе беременных женщин и не менее 40 детей, согнав их в подвал и используя в качестве заложников и живого щита. По данному факту Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а», «в», «г», «д», «е», «ж» ч. 2 ст. 206 УК РФ (захват двух и более заложников, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни или здоровья)”, – говорится на сайте Следкома.

Также сообщается, что председатель Следственного Комитета России “поручил в рамках расследования данного уголовного дела зафиксировать показания женщины, которая пребывала в захваченном украинскими военными роддоме в Мариуполе”. По словам российских следователей, “в открытых источниках женщина сообщила о том, что украинские военные использовали роддом в собственных целях, а также отнимали у рожениц еду, держа их фактически в заложниках”.

“Кроме того, женщина рассказала об обстрелах здания.Александр Иванович Бастрыкин поручил следователям принять исчерпывающие меры к установлению всех лиц, причастных к преступлениям, с целью последующего привлечения их к уголовной ответственности”, – сообщает Следком.

Украинская стороны последовательно опровергает всяческие общинения, называя данные действия РФ инсинуациями.