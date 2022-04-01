Зеленский лишил звания генерала ГРУ за государственную измену

Президент Украины Владимир Зеленский лишил звания бригадного генерала бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Андрей Наумов занимал этот пост до июля 2021 года, передает «Свобода».

Как сообщали «Схемы», он уехал за границу за считанные часы до полномасштабного вторжения армии РФ в Украину 24 февраля. В настоящее время его деятельность расследуют правоохранители по статье «государственная измена».

Вместе с ним лишен звания бывший начальник УСБУ в Херсонской области Криворучко Сергей Александрович, заявил Зеленский.

Андрей Наумов – фигурант ряда журналистских расследований о контрабандном импорте и коррупционных схемах на таможне. Фигурировал в расследовании журналистов «Схем» о приобретении элитного имущества, не сопоставимого с официальными доходами госслужащего.

Также, как установили журналисты “Схем”, перед началом полномасштабного вторжения армии РФ Андрей Наумов в сопровождении нескольких человек покинул Украину 23 февраля. Его семья уехала раньше.