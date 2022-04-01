The LATimes опубликовал материал на тему – насколько уместно США и другим странам создавать трудности для простых граждан России из-за военных преступлений, совершенных вооруженными силами России в Украине.

Основной вывод, которому приходит автор статьи, американский правозащитник Арье Найер – россияне знали, что они делали, когда они позволили Путину оставаться у власти в течение 22 лет, и большинство из них демонстрировали решительную поддержку его правления. Русские коллективно позволили Путину реализовать свою политическую программу преступными методами. Соответственно, россияне коллективно несут политическую ответственность за эти преступления.

Здесь нужно сказать пару слов о самом Арье Найере, почему его мнение заслуживает внимания. Он родился в еврейской семье в Берлине. В августе 1939, когда Арье было два года, семья бежала в Англию, во время бомбардировок их дом в Лондоне был разрушен. В 1947 году семья переехала в США.

Арье Найер убежден, что несмотря на пропаганду, россияне знают, что в Украине идет война. Он уверен, что у них был шанс что-то сделать за два десятилетия, пока Путин консолидировал абсолютную власть. Те, кто пытались помешать Путину – правозащитник Наталья Эстемирова, журналист Анна Политковская и лидер оппозиции Борис Немцов – были убиты, а главный политический оппонент Путина, Алексей Навальный сидит в тюрьме. , едва пережил покушение и был приговорен почти к 12 годам лишения свободы. Тысячи российских антивоенных демонстрантов арестованы.

Санкции коллективного Запада в отношении России беспрецедентны по размеру и размаху, но Путин и его ближайшее окружение вряд ли понесут какие-либо потери. Простые россияне страдают от санкций о они должны винить в этом себя, убежден Арье Нейер.

В этом контексте примечательны слова Алексея Арестовича, советника президента Украины, сказанные корреспонденту BBC.

“Коллективная ответственность – это подрыв основ европейской цивилизации. Не может быть никакой коллективной ответственности,” – сказал он BBC.

Установление конкретных виновных в войне – гораздо эффективнее, считает Арестович.

“Я вам сейчас скажу очень непопулярную вещь, но как оно есть. Войны заканчиваются, а мы соседи – как ни крути. Все равно постепенно будут восстанавливаться культурные и экономические связи. Скорость и качество этого восстановления будет зависеть от того, будет ли там путинский режим или Россия будет либерализироваться. Если второе – то все это будет гораздо быстрее, а если будет Путин, то все будет происходить медленно и долго. Посмотрим. Но вы понимаете, что и семей, где отец из России, а мать из Украины или наоборот – миллионы,” – поделился мнением Арестович.