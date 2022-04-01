Украина освобождается от “дипломатов-трутней”

Президент Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности Посла Украины в Грузии Игоря Долгова. Обосновывая это решение, президент Украины заявил: «сейчас есть те, кто вместе со всеми работает на оборону Украины», и те, кто «зря тратит время и работает только на то, чтобы остаться при должности».

«При всем уважении: не будет оружия, не будет санкций, не будет ограничений для российского бизнеса — ищите, пожалуйста, другую работу», — сказал президент Зеленский, подразумевая недовольство украинских властей отсутствием результативной работы посла на направлениях, важных для страны в условиях военной агрессии России против Украины.

Ранее 1 марта МИД Украины вызвал украинского посла в Киев для консультаций в знак протеста против позиции правительства Грузии, которое приняло решение не вводить экономические санкции против России.

В свою очередь председатель Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин положительно отреагировал на позицию Тбилиси, отметив, что в России «этот факт не останется незамеченным», пишет Нестан Чарквиани из VOA.

Тем временем в грузинской оппозиции считают, что освобождение от должности посла Украины является демаршем Киева в ответ на непоследовательную политику грузинских властей, которая, как считают ее оппоненты, вредит интересам страны.

Ранее сообщалось о лишении звания бригадного генерала бывшего начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова из-за коррупционного сказндала.