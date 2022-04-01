В Сан-Франциско устроили инсталяцию в память погибших в Украине детей

Пустые детские коляски и автокресла, символизирующие 135 украинских детей, погибших в российско-украинской войне, были размещены перед мостом Золотые Ворота местной украинской общиной.

Антивоенную акцию поддержали местные диаспоры россиян, беларусов, бурятов и других национальностей.

Сообщается, что на данный момент в войне России против Украины погибло как минимум 153 ребенка.

Инициатива была организована благотворительным сообществом Nova Ukraine при поддержке американского сообщества.

В интервью “Славянскому Сакраменто” представитель диаспоры заявила, что народ Бурятии против вторжения РФ в Украину.