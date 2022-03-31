США блокируют попытки Кремля обойти экономические санкции

Вашингтон включил в санкционный список 21 юридическое и 13 физических лиц, связанных с ВПК РФ, пишет Русская служба «Голоса Америки».

Госсекретарь США Энтони Блинкен объявил в четверг, что США вводят санкции в отношении еще 21 юридического и 13 физических лиц с целью заблокировать финансовые каналы, позволяющие Кремлю обходить санкции, введенные ранее.

В заявлении госсекретаря отмечается, что юридические и физические лица, включенные в список, имеют отношение к военно-промышленному комплексу РФ, который «напрямую поддерживает военную машину Путина» в его «бессовестной войне против граждан Украины».

Как поясняет Радио Свобода, под новые ограничения попали НИИ «Вектор», АО «Микрон», «Сертал», «Серния инжиниринг» и другие технокомпании, деятельность которых тесно связана с военными разработками.

Энтони Блинкен пояснил, что новые санкции помешают доступу России к международной финансовой системе и новейшим западным технологиям.

«Военная машина Путина будет оставаться мишенью наших санкций во всех аспектах и до тех пор, пока эта бессмысленная война, начатая по выбору [Путина], не будет прекращена. Российская Федерация не только продолжает своими атаками нарушать суверенитет Украины, но и наращивает масштабы разрушения населенных пунктов, школ, больниц, жилых районов и убежищ, где мирное население укрывается от российских бомбардировок», – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства США.

Он отметил, что трое из попавших в новый санкционный список, – это те, кто уличен в «злонамеренной киберактивности» и против кого Минюст возбудил уголовные дела.

Кроме того, добавил Блинкен, благодаря действиям Белого дома и Минфина, аналогичные меры могут быть введены против любого физического или юридического лица, связанного с российским аэрокосмическим, морским или электронным сектором экономики и уличенного в действиях, нарушающих санкции.