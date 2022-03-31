По крайней мере две колонны российских военнослужащих двинулись в сторону Белоруссии из Чернобыльской зоны и города Славутич, сообщает “Энергоатом”.

Армейцы, захватившие Чернобыльскую АЭС и другие объекты в зоне отчуждения, заявили о намерении оставить Чернобыльскую АЭС украинскому персоналу станции. Но небольшое количество российских войск остается на станции.

«Энергоатом» также утверждает, что в настоящее время формируется колонна из российских военных, которые держали Славутич в осаде, для движения в сторону белорусской границы.

Ранее сообщалось, что российские войска подняли радиационную пыль в районе Красного леса – самого зараженного района рядом с ЧАЭС.

Из Гомеля (Беларусь) сообщают о появлении машин с российскими военнослужащими, транспортируемыми в местный госпиталь.