МАГАТЭ призывает Россию и Украину обеспечить безопасность атомных станций

После того, как российские военные захватили Чернобыль, в районе рядом с бывшей АЭС было зарегистрировано повышение уровня радиации, передает 3 марта Служба новостей «Голоса Америки».

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) призвало стороны российско-украинского конфликта обеспечить безопасность украинских атомных станций. Директор МАГАТЭ выразил озабоченность по этому поводу в среду, выступая на экологической конференции ООН в Кении.

На прошлой неделе российская армия взяла под свой контроль несколько ядерных объектов в Украине, в том числе Чернобыль, где в 1986 году произошел взрыв на АЭС, в результате чего в атмосферу было выброшено большое количество радиации.

Во вторник заместитель министра окружающей среды Украины Роман Шахматенко выступил перед Экологической ассамблеей ООН по видеосвязи из Киева, находясь в подвале, заполненном людьми, пытающимися спастись от российских бомбардировок.

Он предупредил, что на карту поставлена ядерная безопасность Европы.

«Мы видим повышение уровня радиации в Чернобыле, потому что туда перебрасываются их войска и есть угроза российских терактов», – сказал Шахматенко.

Во время брифинга в среду утром официальный представитель МАГАТЭ подтвердил, что уровень радиации в Чернобыле повысился сразу после захвата территории российскими солдатами, добавив, что с тех пор показатели снизились до нормального, безопасного уровня.

Однако МАГАТЭ заявляет, что оно по-прежнему обеспокоено украинскими атомными электростанциями. В заявлении генерального директора Рафаэля Мариано Гросси говорится, что «необходимо избегать любых военных или иных действий, которые могут угрожать безопасности украинских атомных электростанций».

Гросси передал заявление Венского офиса МАГАТЭ, добавив, что «любые инциденты могут иметь тяжелые последствия, усугубляя человеческие страдания и причиняя вред окружающей среде».

Второй раз за неделю украинский конфликт стал темой для обсуждения на экологической конференции, которая была созвана для обсуждения способов сдерживания пластикового загрязнения во всем мире. В понедельник Европейский Союз осудил вторжение России в Украину. Россия заявила, что в конфликте виновато правительство в Киеве.