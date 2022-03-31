Пентагон: США вывели корабли своих ВМС из Черноморского региона

По словам официального представителя Пентагона, такое решение было принято ранее в этом году из-за ситуации вокруг Украины, передает Служба новостей «Голоса Америки».

Соединенные Штаты вывели свои военные корабли из Черноморского региона из-за ситуации вокруг Украины.

Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

«Было сочтено благоразумным так поступить, когда мы видели, что вторжение становится неминуемым», – заявил Кирби на брифинге.

Он добивал, что США хотели «дать всем понять, что США не заинтересованы в том, чтобы провоцировать конфликт тем или иным решением о размещении сил».

Кирби не стал уточнять, когда американские корабли смогут вернуться в Чёрное море.