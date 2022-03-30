Владимир Зеленский: российские войска должны покинуть оккупированные районы

В Генштабе Вооруженных сил Украины не наблюдают массового отвода российских войск с киевского и черниговского направления, о чем ранее заявила Россия, пишет Тарас Бурноc из VOA.

Никаких компромиссов в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины не может быть. И не будет. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, касаясь результатов раунда переговоров 29 марта в Стамбуле.

«Безусловно, Украина настроена на переговоры и продолжит переговорный процесс. В той мере, в какой это от нас зависит. Мы рассчитываем на результат. Должна быть реальная безопасность для нас, нашего государства, для суверенитета, для наших людей. Российские войска должны покинуть оккупированные районы. Суверенитет и территориальная целостность Украины должны быть гарантированы. Никаких компромиссов в отношении суверенитета и нашей территориальной целостности не может быть. И не будет», – заявил президент Украины.

Он подчеркнул, что «любые решения, имеющие значение для всего нашего народа, должны приниматься не одним человеком и не группой людей с теми или иными политическими взглядами, а всем нашим народом».



«Да, можно называть положительными те сигналы, которые мы слышим с переговорной площадки. Но эти сигналы не заглушают разрывов российских снарядов», – сказал Владимир Зеленский.



Вместе с тем президент Украины отметил, что «ситуация не стала легче, масштаб вызовов не снизился».



«Российская армия все еще имеет большой потенциал для продолжения атак против нашего государства. У них еще много техники и хватает абсолютно бесправных людей, которых они могут отправить в котел войны. Поэтому мы не расхолаживаемся и не уменьшаем наши оборонные усилия. Как на севере нашего государства, так и во всех других регионах Украины, куда зашли российские войска», – сказал лидер Украины.

Оборону Украины он назвал «задачей номер один».



«Поэтому Вооруженные силы Украины, наша разведка, все, кто присоединился к обороне государства, – это сегодня единственная гарантия нашего выживания. Как народа. Как государства», – подчеркнул Владимир Зеленский.