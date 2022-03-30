Cенаторы предлагают использовать изъятые в результате санкций средства на помощь Украине

Законодатели предложили, чтобы созданный фонд управлялся Госдепартаментом, пишет Служба новостей «Голоса Америки».

Два сенатора США предложили направлять активы, изъятые в рамках санкций против России и ее граждан, на оказание помощи Украине в деле ее послевоенного восстановления.

Cенатор-демократ от штата Колорадо Майкл Беннет и сенатор-республиканец от штата Огайо Роб Портман подготовили законопроект, согласно которому предлагается направлять средства, вырученные от конфискации активов из РФ, в фонд «помощи украинским беженцам и восстановления Украины».

Политики предложили, чтобы созданный фонд управлялся Государственным департаментом и Агентством США по международному развитию.